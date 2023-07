Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst

Pannenkoekenhuis vreest faillissement na uitspraak rechter: achtbaan mag niet terugkeren

Zijn de dagen van een bekend Gelders pannenkoekenhuis geteld? Het management van Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst vreest van wel. Een jaar geleden bleek dat de lokale trekpleister een 5 meter hoge familieachtbaan moest sluiten, omdat de vergunning niet in orde bleek te zijn.

Buurtbewoners hadden geklaagd over geluidsoverlast. De gemeente gaf hen gelijk. Overige attracties konden blijven staan, maar de gemeente stuurde wel aan op een sterfhuisconstructie: er mogen geen attracties meer bijkomen en bestaande apparaten mogen niet vervangen worden. Bovendien mag er geen geluid meer klinken bij de attracties.

Eigenaren Bert en Miranda van Welsem zijn het niet eens met de beslissing. Zij stapten naar de rechter. Een definitieve uitspraak laat waarschijnlijk nog maanden op zich wachten. Omdat het ontbreken van de achtbaan volgens de eigenaren voor financiële schade zorgt, werd de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.



Afgewezen

Daarmee zou de beslissing van de gemeente in ieder geval tijdelijk teruggedraaid worden, in afwachting van een definitief besluit. De rechter ziet dat echter niet zitten. Afgelopen week kreeg Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst te horen dat de voorlopige voorziening is afgewezen.



"Dat hierdoor de attractieve waarde van het speelparadijs afneemt, en het bedrijf hierdoor volledig is beperkt, acht de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt", valt te lezen in de uitspraak. Eventuele financiële schade zou in ieder geval "geen spoedeisend belang" opleveren. "Geconcludeerd moet worden dat verzoekster de beslissing in het beroep zonder onevenredig nadeel kan afwachten."



Failliet

Bert van Welsem is bang failliet te gaan zonder rollercoaster en zonder toekomst voor de overige attracties. "Mensen komen juist voor de attracties naar ons", tekende de Stentor afgelopen maand op. "Dat is onze kracht. Je gaat niet naar Voorst voor alleen een pannenkoek en een wipwap. Als we teruggaan naar een speeltuin uit de jaren zeventig, dan is het klaar. Dit kan niet nog een jaar duren."



De achtbaan in kwestie, Panky's Adventure, heeft het Gelderse park inmiddels verlaten. Sinds afgelopen voorjaar is de attractie van fabrikant SBF Rides te vinden in Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Daar kreeg de baan de titel Raptor Adventure, als onderdeel van het nieuwe dinogebied Dino World.