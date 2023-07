Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: vernieuwde illusies in Western Circus Show

De Western Circus Show van Attractiepark Slagharen is opgefrist. Illusionist Alfredo Lorenzo heeft een nieuwe illusie meegebracht, vertelt hij aan Looopings. Verder zijn wasberen Randy en Rosie voor het eerst met hun nieuwe uiterlijk te zien in de circusvoorstelling.

"Al mijn illusies zijn vernieuwd", aldus Lorenzo. "Ze komen rechtstreeks uit Las Vegas." Er is ook een volledig nieuwe illusie gebouwd met de naam Squeeze. Volgens de illusionist is die "grote en unieke" act een succes. "De toeschouwers gaan elke keer uit hun dak."

Het verhaal bleef ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd. Naast de wasberen speelt ook boevenbende Red Bandits een rol. De première moest afgelopen weekend na enkele minuten stopgezet worden vanwege een brandalarm.



American Circus Theater

Voor de Western Circus Show hoeven geen aparte tickets gekocht te worden. De voorstelling is tot en met zondag 3 september twee keer per dag te zien in het American Circus Theater achteraan het park: om 13.30 en 15.00 uur.