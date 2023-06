Attractiepark Toverland

Video: Toverland legt laatste hand aan nieuwe belevingen in themagebied Avalon

De uitbreiding van Toverland-themagebied Avalon moet over een week af zijn. Naast vier mechanische attracties - een parachutetoren, een vliegtuigmolen, een rondrit en een kindercarrousel - realiseert men ook nieuwe speelplaatsen en decorelementen. In een making-of-video wordt getoond hoe medewerkers de laatste hand leggen aan de toevoegingen.

Bezoekers kunnen zich verheugen op dreumesspeeltuin Little Dragons, waterspeelplaats Sparky's Splash Dock en interactief straatje Waterdwarf Alley. Ontwerpers Peter van Holsteijn en Patrick van Meijl vertellen over de verhalen achter de belevingen. Ook leggen ze uit hoe gewerkt zal worden met speciale effecten.

Verder komt Han Kuijpers van decorbouwer Themics Philippines aan het woord. Zijn bedrijf, gevestigd op de Filipijnen, is gespecialiseerd in het vormgeven van figuren en bouwwerken. In de YouTube-video is te zien dat enkele nieuwe bewoners al een plekje hebben gevonden in Toverland. Het project kostte in totaal 11,5 miljoen euro.