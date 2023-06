Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park: herstelwerk na verwoestende brand gestart

Europa-Park is begonnen met puinruimen en verbouwen na de grote brand van afgelopen maandag. Het Duitse attractiepark werd begin deze week getroffen door een brand, die een themahal verwoestte en meerdere attracties en gebouwen beschadigde. Enkele dagen later wordt er al volop gewerkt.

In het Spaanse themadeel zijn timmerlieden bezig om het dak van het Panoramabahn-treinstation te herstellen. Er staan steigers naast het bouwwerk. Ook bij souvenirwinkel Bazar Español vonden werkzaamheden plaats. Medewerkers zijn druk met het leeghalen van de voormalige winkelruimte.

De zwartgeblakerde dakrand verdween achter een witte sierlijst en het afgebroken logo is van de gevel gehaald. Aan een zijgevel werd een legernet gehangen. Vanwege de aanwezigheid van een hoogwerker en een hijskraan was het Spaanse straatje donderdag deels afgesloten voor publiek.



Bouwvakkers

De toegangsweg naar de Zauberwelt der Diamanten, waar de brand ontstond in een compressorruimte voor bewegende poppen, bleef intact. Het gebied verdween achter bouwhekken en linten. Er staan inmiddels ook mobiele toiletten naast, voor de aanwezige bouwvakkers.



De directie hoopt dat powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn, die door de diamantgrot liepen, in 2024 heropend kunnen worden na reparaties. De meest ingrijpende bouwactiviteiten zullen vanaf januari plaatsvinden, als Europa-Park gesloten is voor publiek. Treinrit Panoramabahn is naar verwachting binnen enkele dagen alweer operationeel.