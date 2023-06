Futuroscope

Frans pretpark heropent spinning coaster na brand, maar zonder draaiende karretjes

De spinning coaster in het Franse pretpark Futuroscope gaat weer open na een bizarre brand, maar wel met een belangrijke aanpassing. Begin april brak er brand uit in het station van de achtbaan Objectif Mars. Een trein vatte plotseling vlam. Twee bezoekers raakten gewond.

Futuroscope maakte dezelfde dag nog bekend dat het incident waarschijnlijk veroorzaakt werd door een defecte lithium-ion-batterij in het tweede karretje. Vervolgens bleef het wekenlang stil. Vandaag laat het futuristische attractiepark opnieuw van zich horen, want Objectif Mars wordt opnieuw in gebruik genomen.

Vanaf vrijdag 23 juni kunnen bezoekers weer een ritje maken. "Sinds de sluiting hebben er modificatiewerkzaamheden plaatsgevonden aan de treinen", meldt Futuroscope in een verklaring. "De lithium-ion-batterijen die het incident hebben veroorzaakt, zijn uit de voertuigen gehaald."



Gevolg

Dat heeft nog een ander belangrijk gevolg. "Het draaien van de bakjes werd uitgeschakeld." Of de aanpassing permanent zal zijn, is nog niet duidelijk. Objectif Mars werd gebouwd door de gerenommeerde fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Het draaien van de wagens was één van de grootste troeven.