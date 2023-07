Attractiepark Toverland

Toverland investeert fors in splinternieuw kantoorgebouw

Toverland trakteert medewerkers op een nieuw kantoorgebouw. Op dit moment zijn de kantoren van het Limburgse attractiepark nog gevestigd in containers, gelegen naast de grote hal Land van Toos. Daar komt binnenkort verandering in. Personeelsleden kunnen straks terecht in een modern complex, dat het Clubhuis wordt genoemd.

"Na alle investeringen die we vóór de schermen hebben gedaan, is het nu tijd voor een grote investering achter de schermen", laat de directie weten in een bericht aan het personeel. "Het Clubhuis wordt de thuisbasis van elke Toverlander. In het Clubhuis voel je dat de magie gemaakt wordt."

Het moderne, energieneutrale bouwwerk biedt onderdak aan circa negentig werkplekken, een bistro met 120 zitplekken en een dansstudio met sportfaciliteiten. Verder realiseert Toverland een groen pleintje - het Werkhof - en een zogeheten bewegingsbos.



Werkplaats

Voor het ontwerp is Dreessen Willemse Architecten uit Heerlen verantwoordelijk. De bestaande werkplaats van de technische dienst wordt uitgebreid met 1600 vierkante meter. Ook het parkeerterrein voor personeel gaat op de schop. Er komen driehonderd parkeerplaatsen, inclusief laadplekken voor elektrische auto's.



Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt. De bouwplanning staat al in grote lijnen vast, vertelt een woordvoerster. In januari 2024 starten de werkzaamheden. Er wordt dan een tijdelijk onderkomen gerealiseerd achter entreegebied Port Laguna. Naar verwachting zal de bouw van het nieuwe kantoor ongeveer een jaar duren.