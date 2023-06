Thorpe Park Resort

Engels pretpark lanceert kliksysteem: QR-code scannen bij overlast

Het Engelse pretpark Thorpe Park heeft een nieuw kliksysteem ingevoerd om overlast tegen te gaan. Op verschillende plekken in wachtrijen zijn informatieborden opgehangen met gedragsregels. Wie ontdekt dat de regels overtreden worden, kan een QR-code scannen om direct een klacht door te geven.

"Thorpe Park is een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn", valt te lezen op de borden. "Gedrag en acties waar anderen zich vervelend door voelen, keuren we af." Als voorbeelden geeft men scheldpartijen, beledigend of discriminerend taalgebruik, voordringen, het aanbrengen van graffiti en roken in wachtrijen.

"Wanneer het gedrag van een andere gast of groep het plezier van je dag aantast, kun je dit discreet melden via de QR-code of een tabblad in onze app." Indien nodig kunnen personeelsleden onmiddellijk in actie komen.



Locatie

Elk bord vermeldt de naam van de specifieke locatie, zodat voor medewerkers meteen duidelijk is waar de melding gedaan is. Het concept fungeert zo als een soort moderne kliklijn. Via social media wordt er enthousiast op gereageerd.