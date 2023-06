Efteling

Voor het eerst speciale Efteling-prijzen bij betaalde game

De Efteling introduceert voor het eerst speciale Efteling-prijzen bij een betaalde game. Wie meedoet aan een basketbalspel op de zomerweide van Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet, kan deze zomer een uniek Efteling-souvenir winnen.

Men liet enorme ronde knuffelballen maken, vormgegeven als de vrolijke nar Jokie en het paarse vogeltje Jet. Het zijn producten die speciaal voor de spellen werden gemaakt: ze liggen vooralsnog niet in de Efteling-winkels. Er geldt een maximum van één prijs per persoon per dag.

Strandbal Werpen, zoals het spel wordt genoemd, bevindt zich op het nieuwe Zomerstrand in parkdeel Reizenrijk. Meedoen met één bal kost 3 euro. Voor vier ballen moet 10 euro betaald worden, voor tien ballen 20 euro. Het Zomerstrand blijft staan tot en met zondag 3 september.



Warme Winter Weide

Voor de tijdelijke spellen werkt de Efteling samen met de Britse firma HB Leisure. Dat bedrijf is actief in heel veel grote Europese attractieparken. De games op de Warme Winter Weide worden ook al enkele jaren verzorgd door HB Leisure.