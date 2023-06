Kasteelpark Born

Lynx ontsnapt in Limburgs dierenpark: 'Spannende ochtend'

In een Limburgs dierenpark is dinsdagochtend een lynx ontsnapt. Eén van de twee lynxen in Kasteelpark Born, gelegen in de gemeente Sittard-Geleen, raakte in paniek en klom uit haar verblijf. Vanwege het incident bleef het park de rest van de dag gesloten voor bezoekers.

Het was de bedoeling dat de lynxen naar het binnenverblijf zouden komen voor hun jaarlijkse inenting. Bij het mannetje Apache ging dat probleemloos, maar het nerveuze vrouwtje Spinner zag het niet zitten om naar binnen te gaan. Daarom riep men de hulp in van het Belgische Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

"Vanmorgen reageerde Spinner echter heel anders dan normaal op de situatie", staat in een verklaring van het Kasteelpark. "Ze wilde niet gevangen worden en is vol adrenaline bij het hek omhoog geklommen en door de stroomdraden gegaan." Het park spreekt over "een spannende ochtend voor medewerkers en bezoekers".



Evacuatie

Hoewel schuwe lynxen doorgaans geen gevaar vormen voor mensen, gingen direct alle alarmbellen af. Aanwezige bezoekers zijn naar een veilige plek gebracht. Politieagenten kwamen ter plaatse om te helpen bij de evacuatie en om nieuwsgierige omstanders op afstand te houden.



Na een tijdje hebben verzorgers de lynx kunnen lokaliseren. Men besloot om het dier het water in te drijven. "Op deze wijze was het eenvoudig om haar te vangen, te verdoven en terug naar het binnenverblijf te brengen." Lynxen kunnen goed zwemmen.



Bijkomen

Het dier is in orde. "Ze raakte niet gewond en ze is nu aan het bijkomen van haar avontuur." Het Kasteelpark zegt opgelucht te zijn dat de situatie voor alle partijen goed is afgelopen. Morgen, op woensdag 21 juni, zijn gasten weer welkom.