Efteling

Video: Draak Lichtgeraakt in de Efteling trekt zijn bek extreem ver open

Het is tijd dat Efteling-bewoner Draak Lichtgeraakt zich meldt bij de kaakchirurg. Door een merkwaardig technisch mankement gaat de bek van de grommende draak in het Sprookjesbos momenteel veel te ver open. En als het sprookjesfiguur tot stilstand komt, gaat zijn bek niet meer dicht.

Dat is te zien in een YouTube-filmpje van een fan. Het defect zorgt voor een komisch tafereel. De Efteling worstelt al langer met de techniek van de beroemde draak: het brullende monster was de afgelopen weken veelvuldig buiten gebruik vanwege een storing.

Er lijkt sprake te zijn van een hardnekkig probleem, dat lastig op te lossen is. Tegenwoordig klinken er regelmatig haperende en piepende geluiden uit de animatronic. Draak Lichtgeraakt staat sinds 1979 in het Sprookjesbos. Hij nam toen de oude plek in van De Chinese Nachtegaal.