Efteling

Wateroverlast: Efteling-restaurant staat blank door stortbui

Een restaurant in de Efteling is deels onder water komen te staan. Dinsdagmiddag trok er een hevige onweersbui over het Kaatsheuvelse attractiepark. Wie dacht droog te kunnen blijven zitten in eetgelegenheid Kashba, kwam bedrogen uit. Door een lekkage bij het dak sijpelde er veel water de serre van Kashba in.

Binnen een mum van tijd lag er een plas in de pas opgeknapte ruimte. Kashba opende enkele maanden geleden na een grote renovatie. Sindsdien fungeert het gebouw, gelegen in het themagebied Wereld van Sindbad, als een La Place-restaurant.

De horecalocatie wordt niet uitgebaat door de Efteling, maar door de externe firma Vermaat. Sinds de opknapbeurt oogt de vloer in de serre als een verzameling Perzische tapijten. In werkelijkheid gaat het om een zeil met een kleurrijke print. De schade zal dus meevallen.



Buitenattracties

Op Twitter verscheen een foto van de wateroverlast. Vanwege het noodweer gingen nagenoeg alle buitenattracties in het park tijdelijk dicht. Rond 16.00 uur waren Baron 1898, De Vliegende Hollander, Archipel, de Gondoletta, Joris en de Draak, het Kinderspoor, Max & Moritz, de Pagode, de Piraña, de Python en de Stoomtrein buiten gebruik.