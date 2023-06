Movie Park Germany

Movie Park Germany legt uit waarom twee attracties tot nader order gesloten blijven

Technische problemen blijven Movie Park Germany parten spelen. Op dit moment zijn wederom twee attracties in het Duitse pretpark langdurig buiten gebruik. Het gaat om de top spin NYC Transformer en de vrijevaltoren The High Fall. Een woordvoerder legt uit wat er met de thrillrides aan de hand is.

Bij The High Fall is het hydraulische systeem kapot. "De complexe apparatuur is op maat gemaakt, specifiek voor deze toren", aldus de voorlichter. Er is een volledig nieuw exemplaar besteld. Het construeren ervan kan wel zes weken duren.

Ondertussen heeft Movie Park ook een expert ingeschakeld in de hoop The High Fall sneller operationeel te krijgen. "Ook daar hebben we al budget aan besteed. We proberen om verschillende manieren de heropening te vervroegen, want we willen echt dat de attractie zo snel mogelijk weer operationeel is."



NYC Transformer is een geval apart. De attractie heeft al jaren last van technische mankementen. Begin dit seizoen was de ride, bestaand uit een schommelende bank die over de kop vliegt, al enkele weken dicht. Nu is zelfs de volledige gondel verwijderd.



Movie Park heeft het gevaarte laten vervoeren naar Most Revisie in het Overijsselse dorp Schuinesloot. "Het is duidelijk dat deze attractie precair is en veel technische inspanningen vereist, net als bij soortgelijke attracties in veel andere parken", zegt de woordvoerder.



Betrouwbare partner

Hij benadrukt dat de Nederlandse firma al jaren een "sterke en betrouwbare partner" is. Het zou makkelijker zijn om in een afgesloten fabriekshal aan de bank te werken dan ter plaatse. De gondel moet binnen afzienbare tijd weer terugkeren naar Duitsland.