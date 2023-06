Movie Park Germany

Moeder zoekt getuigen van mishandeling in Movie Park: zoontje gewond

Bij een geweldsincident in Movie Park Germany is een jongen gewond geraakt. De knul was op woensdag 14 juni op schoolreisje in het Duitse pretpark. In de wachtrij voor de hangende achtbaan Iron Claw werd hij rond 10.40 uur geconfronteerd voordringende jongeren. Toen hij het groepje aansprak, kreeg hij klappen.

"Mijn zoon duwde de aanvaller eerst een beetje van hem af", schrijft moeder Vanessa Theßeling op Facebook. "Een vriendje van mijn zoon werd zonder enige waarschuwing in zijn buik geslagen. Direct daarna sloeg deze tiener mijn zoon in het gezicht."

De jongen liep verschillende verwondingen op. Hij had een bloedneus en een tand brak af. "De groep vluchtte meteen." Het lukte daardoor niet om de dader te pakken te krijgen. Hij wordt omschreven als een stevige jongen van naar schatting 17 jaar, met halflang blond haar, een wit T-shirt en een lengte van ongeveer 1.85 meter.



Aangifte

Theßeling hoopt dat getuigen zich melden, zodat de vechtersbaas alsnog aangehouden kan worden. Ze benadrukt dat er op de dag van de mishandeling veel schoolklassen in het park waren. "Als er iemand is die ons kan helpen, stuur me dan alsjeblieft een privébericht." Er is al aangifte gedaan bij de politie.