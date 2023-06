Europa-Park Erlebnis-Resort

Archiefbeelden: zo zag de afgebrande diamantgrot in Europa-Park er voorheen uit

De Zauberwelt der Diamanten in Europa-Park is verleden tijd. Archiefbeelden laten zien hoe het overdekte gebied oogde tot er gistermiddag een grote brand uitbrak. Bezoekers konden een wandeling maken door een diamantgrot met beren en trollen, met kalme muziek op de achtergrond. Ondertussen kwamen bootjes en karretjes voorbij.

De banen van de Alpenexpress - een powered coaster - en de Tiroler Wildwasserbahn - een boomstambaan - liepen namelijk door de hal heen. Door de brandschade kunnen beide attracties niet meer gebruikt worden. Ook treinrit Panoramabahn is dicht.

De achtbaan en de waterbaan werden destijds gebouwd door Mack Rides, een zusterbedrijf van Europa-Park. Beide firma's zijn eigendom van de familie Mack. Mogelijk zal die connectie de wederopbouw vergemakkelijken. Men heeft nog niet aangekondigd wat er met de locatie gaat gebeuren en op welke termijn. Dat zal de komende tijd intern bekeken worden.



Eisriesenwelt

Toen de waterbaan in 1978 openging, was van de grot nog geen sprake. Het overdekte gedeelte werd toegevoegd bij de komst van de achtbaan in 1984. In eerste instantie werd de naam Eisriesenwelt gebruikt. Er waren onder meer prehistorische dieren te zien. In 1998 volgde een metamorfose.



Sindsdien was het decor vormgegeven als een grot met een diamantmijn, waar trollen aan het werk waren. Bezoekers kwamen er een ook een souvenirwinkel met edelstenen tegen; de Edelsteingrott. De trollen vormden de afgelopen jaren de inspiratiebron voor een nieuw trollenvolkje in Europa-Park: de Yomis.