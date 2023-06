Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: brandschade in Europa-Park afgeschermd met doeken

Europa-Park heeft doeken opgehangen om brandschade af te kunnen schermen. Een deel van het Duitse attractiepark ging maandag in vlammen op. Vannacht en vanochtend is er met man en macht gewerkt, zodat het gebied gewoon open kon voor publiek.

Een loods aan de rand van het Oostenrijkse themadeel moet als verloren worden beschouwd. Het gaat om de Zauberwelt der Diamanten, waar de achtbaan Alpenexpress Enzian en de waterbaan Tiroler Wildwasserbahn doorheen liepen. Ook een aangrenzend gebouw in het Spaanse gedeelte raakte beschadigd.

Het dak stortte in. Voor de Spaanse gevels staan nu bouwhekken met zeilen en groene doeken. Ernaast werden plantenpotten neergezet. Bij de souvenirwinkel Bazar Español is het bovenste gedeelte van de façade ontmanteld. Naast de Alpenexpress verscheen een grote stellage met een zwart doek, om de brandschade aan het oog te onttrekken. Er kwamen hekken voor te staan.



Kolumbusjolle

De Panoramabahn-trein rijdt voorlopig niet. Andere omliggende attracties zijn nog wel operationeel. Zo kunnen bezoekers een ritje maken in bootjesmolen Kolumbusjolle, koetsencarrousel Feria Swing en zweefmolen Wiener Wellenflieger. Op informatieborden valt te lezen dat de parkdelen Oostenrijk en Spanje "beperkt toegankelijk" zijn.



De schade loopt in de miljoenen euro's, verwacht parkeigenaar Roland Mack. Zijn zoon Michael Mack, de algemeen directeur van Europa-Park, laat via Twitter weten blij te zijn met de inzet van zijn personeel. "Ik ben ontzettend trots op ons team en alle helpers die de afgelopen uren fantastisch werk hebben geleverd", schrijft hij.