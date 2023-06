Attractiepark Toverland

Eigenaar van Limburgse attractiebouwer investeert in Toverland

Toverland blijkt een innige band te hebben met de Limburgse attractiebouwer ETF Ride Systems, de fabrikant van bijvoorbeeld Symbolica in de Efteling. Hoewel het bedrijf nog geen attracties heeft geleverd voor het Limburgse themapark, investeerde ETF-directeur Ruud Koppens al wel geld in Toverland.

Dat valt te lezen op de website van de Gelissen Group, het moederbedrijf van het attractiepark. "Zelf geloofde ik, ook ondernemer in de branche, in het Toverland-concept", liet Koppens optekenen. "Ik had het volste vertrouwen in de familie Gelissen; terecht, ze hebben het ook waargemaakt."

Koppens werd obligatiehouder: hij leende het park geld voor toekomstige investeringen. De innige connectie is opvallend, aangezien ETF nog niet vertegenwoordigd is in Toverland. Gaan we op den duur wellicht een ETF-attractie zien verschijnen in het park in Sevenum?



Vooraanstaand bedrijf

"Ruud Koppens is een zeer goede relatie van ons en we zijn heel blij dat hij obligatiehouder van Toverland is", reageert een woordvoerster tegenover Looopings. "ETF is een vooraanstaand bedrijf uit onze sector, dus wie weet wat de toekomst ons ooit gaat brengen."



Toverland-directeur Jean Gelissen jr. gaf eerder al aan dat hij droomt van een volwaardige darkride. ETF Ride Systems is gespecialiseerd in interactieve trackless darkrides. De firma was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Challenge of Tutankhamon en Popcorn Revenge in Walibi Belgium en Maus au Chocolat in Phantasialand.