Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: dit is de brandschade in Europa-Park

Bij een brand in Europa-Park is maandag een deel van het Oostenrijkse themagebied verloren gegaan. Het overdekte parkdeel Zauberwelt der Diamanten brandde af. Hoewel het vuur binnen enkele uren onder controle was, ging het nablussen nog de hele avond door. Foto's van een regionaal brandweerkorps geven een idee van de schade.

De Zauberwelt der Diamanten zal volledig gesloopt moeten worden. Het deels ingestorte dak oogt zwartgeblakerd. Ook het dak van een aangrenzende souvenirwinkel, de Bazar Español, stortte in. In de hal zelf zijn de meeste decoraties onherstelbaar beschadigd geraakt. Steunpilaren staan nog wel overeind.

Twee attracties die door de diamantgrot heen liepen - powered coaster Alpenexpress en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn - kunnen tot nader order niet open. Daarnaast is voorlopig ook treinrit Panoramabahn buiten bedrijf. Verder werd een geldautomaat in de buurt onbruikbaar.



Defect

Volgens de autoriteiten ontstond de brand waarschijnlijk door een defect in een technische ruimte. Honderden hulpverleners kwamen ter plaatse. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond. Daarnaast moesten twee bezoekers zich laten behandelen door ambulancepersoneel.



Er waren ongeveer 25.000 mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Zij kregen rond 17.30 uur de vraag om het park te verlaten, een uur eerder dan gepland. Omliggende hotels werden eveneens ontruimd. Tot zonsondergang hingen er nog rookpluimen boven Europa-Park.