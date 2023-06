Efteling

Financieel manager Efteling licht jaarcijfers toe in podcast van tweeënhalf uur

De financieel manager van de Efteling geeft een openhartig kijkje in de keuken. In een podcastaflevering van maar liefst tweeënhalf uur bespreekt financieel specialist Bas van Tilborg de jaarcijfers van 2022. Het attractiepark behaalde het afgelopen jaar niet alleen een bezoekersrecord, maar noteerde ook een recordwinst.

Van Tilborg werkt al meer dan twintig jaar op de financiële afdeling van de Efteling. Naar aanleiding van het recent verschenen jaarverslag vroegen de presentatoren van de Efteling-podcast Kleine Boodschap hem onlangs urenlang het hemd van het lijf. De manager antwoordde steeds geduldig, uitgebreid en transparant, zo veel mogelijk in jip-en-janneketaal.

Zo legt Van Tilborg de volledige financiële structuur van de Efteling bloot, weidt hij uit over financiële risico's en vertelt hij over de financiële levensduur van Efteling-attracties. Op die manier poogt de specialist de ingewikkelde financiële cijfers voor een breder publiek inzichtelijk te maken. Het is vrij ongebruikelijk dat de Efteling zo open is over dergelijke interne aangelegenheden.



Salarissen

De podcastmakers maken ook vergelijkingen met andere Europese pretparken. Verder wordt duidelijk waar de Efteling allemaal geld aan verdient en uitgeeft. Het jaarverslag geeft bijvoorbeeld informatie over de salarissen van directieleden. In 2022 steeg het bruto jaarsalaris van Efteling-directeur Fons Jurgens van 357.000 euro naar 414.500 euro, een toename van ruim 15 procent.



Voor medewerkers was er ook goed nieuws. Omdat het vorig jaar zo goed ging met de Efteling, ontvingen personeelsleden niet alleen een dertiende maand, maar ook een veertiende maand. In 2022 bedroeg het bedrijfsresultaat na belasting 33,9 miljoen euro. Nooit eerder was dat bedrag zo hoog, al benadrukt Van Tilborg dat de kasstroom eigenlijk belangrijker is dan de winst.



Stichting

De Efteling is volledig eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling. Directieleden leggen voor strategische plannen en het financiële beleid verantwoording af aan een raad van commissarissen, die is aangesteld door de stichting. De stichting treedt ook op als vermogensverschaffer.