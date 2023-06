Europa-Park Erlebnis-Resort

Brand in Europa-Park is onder controle: attractiepark morgen weer open

Ondanks een grote brand gaat Europa-Park morgen gewoon open voor publiek. Dat heeft het Duitse pretpark zojuist naar buiten gebracht. Het vuur is inmiddels onder controle, laat de plaatselijke brandweer weten. Er zijn geen bezoekers gewond geraakt.

"De brand wordt momenteel bestreden door een groot aantal brandweerlieden", luidt de verklaring. Twee van hen liepen lichte verwondingen op. "Ook politie en reddingsdiensten zijn aanwezig." Bezoekers hebben rond 17.30 uur de opdracht gekregen om het park te verlaten. De ontruiming verliep "ordentelijk".

Gasten van omliggende hotels mochten rond 18.50 uur terug naar hun kamers. "Dank aan alle hulpverleners!", schrijft Europa-Park-directeur Michael Mack op Twitter. "Het ergste lijkt te zijn voorkomen." Het management bedankt ook alle fans voor hun steunbetuigingen en medeleven.



Schade

Europa-Park benadrukt dat brandalarmen "probleemloos" hebben gefunctioneerd. Over de gevolgen kan men nog niets kwijt. "De schade kan op dit moment niet worden ingeschat", zegt een woordvoerder.



De brand ontstond in een technische ruimte bij de Zauberwelt der Diamanten, een overdekt wandelgedeelte in het Oostenrijkse themagebied. Daar bevinden zich ook powered coaster Alpenexpress en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn. Beide attracties zullen tot nader order gesloten blijven.