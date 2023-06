Europa-Park Erlebnis-Resort

Amerikaanse filmacteur draagt shirt uit Europa-Park: 'Hoe kon dit gebeuren?'

Snorri, de mascotte van Europa-Parks waterpark Rulantica, maakt een onverwachte verschijning. Kleding met de schattige paarse octopus komt voorbij in een interview met de beroemde Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence. Haar collega-acteur Andrew Barth Feldman draagt een Snorri-shirt.

Het tweetal werd geïnterviewd door dagblad Bild ter gelegenheid van de verschijning van de komedie No Hard Feelings. De Amerikaanse tegenspeler van Lawrence draagt een wit jasje, maar daaronder is onmiskenbaar een T-shirt met een Europa-Park-verwijzing zichtbaar.

"Time to make a splash", valt er te lezen, met daarbij het Snorri-logo, het jaartal 2022 en een silhouet van de inktvis uit de waterwereld. Europa-Park-directeur Michael Mack verwondert zich over de kledingkeuze. "Hoe kon dit gebeuren?", reageert hij op Twitter.



Wens

Ook het officiële Rulantica-account heeft van zich laten horen. "Er bestaan Snorri-fans over de hele wereld! We zouden je binnenkort graag verwelkomen in Rulantica!" Daarop liet Feldman weten: "Het enige dat ik wens, de hele dag en nacht, is om Snorri te ontmoeten."