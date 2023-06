Europa-Park Erlebnis-Resort

Grote brand uitgebroken in Duits pretpark Europa-Park

In het Duitse attractiepark Europa-Park woedt momenteel een grote brand. Dat is te zien op foto's op social media. Het vuur ontstond rond 16.40 uur in de buurt van de themagebieden Spanje en Oostenrijk, bij een treinstation van de Panoramabahn en de Zauberwelt der Diamanten.

Zauberwelt der Diamanten is een overdekt gebied waar familieachtbaan Alpenexpress en waterbaan Tiroler Wildwasserbahn doorheen lopen. In eerste instantie werden delen van het park ontruimd. Rond 17.30 ging Europa-Park volledig dicht voor publiek, een uur eerder dan gepland. Hotelgasten moesten hun kamers verlaten.

Het park heeft tot nu toe alleen nog een summiere verklaring naar buiten gebracht via Twitter. "Beste bezoekers en vrienden van Europa-Park, er heeft zich een incident voorgedaan", valt daarin te lezen. "We werken nauw samen met de verantwoordelijke autoriteiten en hulpdiensten. Een update volgt zodra er nieuwe informatie beschikbaar is."



2018

De beelden roepen herinneringen op aan de vorige grote brand in Europa-Park. In 2018 werd een deel van het pretpark in de as gelegd. Het Scandinavische themagebied en de darkride Piraten in Batavia gingen toen in vlammen op. Beide onderdelen zijn vervolgens herbouwd.