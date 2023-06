Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland viert feestje met influencers tijdens snikhete YouTube-dag

Honderden Toverland-bezoekers hebben zondag een glimp kunnen opvangen van hun YouTube- en TikTok-helden. Tijdens een speciale themadag stonden verschillende online beroemdheden op de bühne in het Limburgse attractiepark. Daarvoor was naast vuurtoren Solaris, in entreegebied Port Laguna, een speciaal podium neergezet.

Het evenement YoutubersxToverland werd voor de derde keer gehouden. Op het programma stonden onder meer vragensessies van Dylan Haegens en zijn team, populaire tiktokkende leraren en het koppel Kelvin Boerma - beter bekend als Kalvijn - en Nina Warink.

Verder reden er twee rivaliserende TikTok-teams door het park. De dag werd afgesloten met een dj-set van Giel de Winter en Stefan Jurriens van StukTV. Alle optredens en activiteiten waren inbegrepen bij de entreeprijs. Fans moesten wel de hitte trotseren: de temperatuur in Sevenum liep 's middags op tot maar liefst 32 graden.



Mocktail

Wie behoefte had aan verkoeling, kon bij ijssalon Solaris een ijsje laten maken door tiktokkers Vincent van Looijengoed en Odin Blei. Even verderop, bij horecalocatie Mañana, stond voor de gelegenheid een Social Sparkle Mocktail op het menu.