Koppel beweert mishandeld te zijn door beveiligers Walibi Belgium

Een koppel uit de Belgische gemeente Fernelmont zegt mishandeld te zijn door de beveiligingsdienst van Walibi Belgium. De man en vrouw bezochten het attractiepark in Waver op zondag 11 juni met hun drie kinderen. Bij de uitgang van de houten achtbaan Loup Garou kreeg de vader ruzie met een medewerker.

De bezoeker probeerde een foto te maken van een scherm met een actiefoto. Dat is echter tegen de regels. Toen een personeelslid daar iets van zei, ontstond een verhitte discussie. De werknemer, die zich geïntimideerd voelde door de agressieve houding van de man, schakelde de beveiliging in.

Vervolgens ging het van kwaad tot erger. Er brak een gevecht uit tussen de twee bezoekers en de toegesnelde beveiligers. Beide partijen raakten gewond. De gezinsleden stuurden foto's van hun verwondingen naar dagblad La Capitale. Ze claimen in elkaar geslagen en gewurgd te zijn.



Camerabeelden

Uiteindelijk werd ook de politie opgeroepen. Het Belgische gezin claimt dat bewakers begonnen met slaan, maar een woordvoerder van Walibi ontkent dit. Hij geeft aan dat camerabeelden zullen aantonen dat de bewakers op de juiste manier gehandeld hebben.



Zij raakten ook gewond, aldus de voorlichter. Het familie-uitje eindigde in een ambulance richting het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het voorval. Walibi heeft de abonnementen van het tweetal ingenomen vanwege het overtreden van de parkregels.