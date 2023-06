Disneyland Paris

Stakingen in Disneyland Paris gaan onverminderd door

Disneyland Paris maakt zich op voor een zomer vol stakingen. Gisteren vond opnieuw een grote stakingsactie plaats in de Disney-parken, waardoor verschillende entertainmentacts geannuleerd werden. Vakbonden en ontevreden medewerkers zijn niet van plan om de komende weken gas terug te nemen.

En aangezien de Disneyland-directie vooralsnog weigert om inhoudelijk te onderhandelen over de eisen, gaan de protestacties voorlopig gewoon door. De stakers vragen onder andere om betere arbeidsvoorwaarden en een structurele loonsverhoging van 200 euro per maand. Op welke dagen er precies gestaakt en gedemonstreerd wordt, beslissen de bonden op korte termijn.

Maandag deden opnieuw enkele honderden werknemers mee aan protestmarsen, die worden gekenmerkt door geschreeuw, gefluit, geloei van sirenes en gewapper met vlaggen. Ook blokkeerde de menigte wederom paden en pleinen, waaronder Main Street U.S.A. en de wandelroute door het kasteel van Doornroosje.



Confrontaties

Opvallende incidenten bleven uit. Op eerdere stakingsdagen kwam het tot confrontaties met beveiligers en bezoekers. Daar was dit keer geen sprake van.



Om eventuele escalaties in de kiem te smoren, waren wel opvallend veel bewakers op de been. Disney Stars on Parade moest geschrapt worden, net als een voorstelling van Mickey and the Magician en meerdere vertoningen van openluchtshow Dream and Shine Brighter. Avondspektakel Disney Dreams ging door.