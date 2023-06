Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp kiest voor genderneutrale toiletten in vernieuwd restaurant

Diergaarde Blijdorp heeft voortaan genderneutrale toiletten. Het Rotterdamse dierenpark vernieuwde onlangs De Lepelaar, het restaurant bij de hoofdingang. Bij de verbouwing zijn ook de toiletruimtes aangepakt. De aanduidingen voor mannen en vrouwen verdwenen.

"Diergaarde Blijdorp is een dagje uit voor iedereen, met een gevarieerd publiek en 1,5 miljoen bezoekers per jaar", zegt een woordvoerster over de reden van de aanpassing. "Uitgangspunt is dat iedereen zich comfortabel kan voelen, met voldoende privacy."

Het restaurant werd in een eigentijds jasje gestoken, met een natuurthema. "Dit thema is ook doorgevoerd in de genderneutrale toiletten." Men zorgde eveneens voor een verschonings-, stilte- en kolfruimte en een ruim mindervalidentoilet met een tillift, een verschoningstafel en een douche.



Regenwater

Voor kinderen kwamen er lagere toiletten en wastafels. "Ook zijn er voorzieningen om in de toekomst met regenwater te kunnen spoelen", legt de voorlichtster uit. "De vier urinoirs zijn al waterloos." Duurzaamheid speelde een belangrijke rol. "Er zijn veel materialen hergebruikt."



Blijdorp benadrukt dat de ruimte door de nieuwe genderneutrale indeling ook efficiënter benut is. "Dankzij één grote ruimte, met afgesloten eenheden voor alle toiletten en urinoirs, zullen er minder wachtrijen ontstaan." Er wordt gewerkt met aanduidingen voor urinoirs, toiletpotten en kindertoiletten.