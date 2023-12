GaiaZoo

Video: GaiaZoo opent vernieuwd Rainforest-gebied in de kerstvakantie

In GaiaZoo is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een vernieuwd parkdeel. Vanaf de kerstvakantie kunnen bezoekers van de dierentuin in Kerkrade wandelen door Rainforest Amazonia, waar boshonden en twee apensoorten gehuisvest zullen worden. Er kwamen nieuwe, ruime verblijven.

GaiaZoo had al boshonden. Binnenkort zijn ze weer zichtbaar voor het publiek. De apensoorten kwamen nog niet eerder in het park voor. Het gaat om zwarte brulapen en manteltamarins, die bedreigd zijn in het wild. Ze arriveren waarschijnlijk in het voorjaar van 2024, als de temperaturen het toelaten.

"Een holle weg voert je richting een prachtige houten vlonder die als een slang kronkelt door het water", laat de Limburgse dierentuin weten. "Vanuit de metershoge sequoia's houden de apen je in de gaten en geplons in het water verraadt de zwemvaardigheden van de boshonden." Directeur Rob Huppertz spreekt over "het mooiste plekje van de hele dierentuin".



Raven

Bij de entree wordt nog gebouwd aan een grote volière voor oehoes, zwarte ooievaars en raven: een bouwwerk van 25 meter lang, 10 meter breed en 8 meter hoog. Naar verwachting verschijnen de vogels na de jaarwisseling.



Seizoen 2024 staat in het teken van de herintroductie van bongo's, in een groter verblijf dan voorheen. De penseelzwijnen moeten daarvoor wijken. Bij de bongo's en dwergnijlpaarden scharrelen straks ook dikdiks rond, kleine antilopes. Op de savanne krijgen de giraffen gezelschap van mhorrgazellen.