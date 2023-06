Efteling

Efteling bekijkt of meer drinkfonteinen aangepast moeten worden

De Efteling gaat alle drinkfonteinen in het park de komende tijd kritisch onder de loep nemen. Dat vertelt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Eerder deze maand ontstond commotie op social media toen een verontwaardigde bezoeker klaagde over een waterpomp die drinkwater zou verspillen.

Bij de pomp, bestaand uit drie tuiten, was het eerder een verrassing uit welke uiteinde het water zou gaan stromen. Er werd direct actie ondernomen: sinds afgelopen week komt er nog maar uit één van de drie uiteindes water. Een soortgelijke waterpomp bij het Volk van Laaf is mogelijk hetzelfde lot beschoren.

Online wordt de Efteling echter gewezen op meer plekken waar drinkwater verspild zou worden. Zo staan de kraantjes bij drie toiletgebouwen - Fata Morgana, Kleine Boodschap in het Sprookjesbos en 't Gemack naast restaurant Het Witte Paard - op dit moment nog permanent aan.



Ganzenhoedster

Er stroomt de hele dag drinkwater doorheen, zelfs als er geen bezoekers aanwezig zijn. Dat geldt ook voor het beeld van de Ganzenhoedster op het Anton Pieckplein, dat eveneens gebruikt kan worden om flesjes te vullen.



In het kader van duurzaamheid bekijkt de Efteling wat de mogelijkheden zijn om de verspilling een halt toe te roepen, zegt de voorlichter. "We zijn hier intern zeker mee bezig", luidt zijn reactie. Mogelijk zal er gewerkt worden met een sensor of een knop. Concrete plannen kan de woordvoerder echter nog niet delen.