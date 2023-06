BillyBird Park Drakenrijk

Limburgs familiepark onthult ontwerp voor binnenspeeltuin met vuurspuwende draak

Het Limburgse familiepark Drakenrijk, gelegen in de gemeente Beesel, heeft concrete plannen voor een nieuwe binnenspeeltuin. In 2025 moet een overdekt gebied opengaan met speelattracties, klimtoestellen, horeca, een terras en een vuurspuwende draak. Een sfeerimpressie onthult hoe de uitbreiding eruit komt te zien.

Drakenrijk is onderdeel van parkengroep BillyBird. Het nieuwe gebouw, ingericht als een middeleeuws dorp, moet een oppervlakte krijgen van 2200 vierkante meter. Bezoekers zullen er middeleeuwse huisjes aantreffen die door een enorme draak als het ware in brand zijn gezet. Het virtuele vuur kan geblust worden met waterstralen.

Men wil tegelijkertijd een nieuwe ingang met een bijbehorend entreegebied realiseren. Het project gaat naar verwachting 4,2 miljoen euro kosten. Daarvoor hoopt eigenaar Ton Derks geld te kunnen lenen bij de bank, de provincie en de gemeente. Er is al een vergunning aangevraagd voor de bouw. BillyBird verwacht dat de werkzaamheden begin volgend jaar kunnen starten.



Hoger niveau

Derks heeft al vaker aangegeven dat de komst van een overdekt speelgebied de volgende stap zou zijn om Drakenrijk naar een hoger niveau te tillen. Op die manier kan de bestemming het hele jaar openblijven, net als zusterpark BillyBird Park Hemelrijk in de Brabantse gemeente Maashorst. Onlangs opende Drakenrijk al het grootste speelkasteel van Nederland, eveneens in drakenthema.