Gardaland Resort

Gardaland zet waterachtbaan in de schijnwerpers met speciale avondshow

Het Italiaanse pretpark Gardaland staat deze zomer stil bij het twintigjarig bestaan van een populaire attractie. Waterachtbaan Fuga da Atlantide, geopend in 2003, wordt in de schijnwerpers gezet met een speciale avondvoorstelling. Bezoekers kunnen dagelijks kijken naar de Neptune Night Show.

"Tijdens de Gardaland Night is Magic-avonden wordt de attractie omgeven door projecties, lichtstralen en andere speciale effecten die toeschouwers zullen onderdompelen in een ongekende ervaring, in de diepten van de zee", laat het park weten. Er doen ook acrobaten en andere artiesten aan mee.

De jubileumshow begint dagelijks om 22.00 uur. Men beeldt "de epische ontmoeting tussen zeegod Neptunus en zijn zus, vuurgod Vesta" uit. "De twee elementen zullen elkaar treffen bij de entree van de attractie, geïnspireerd op de verzonken stad Atlantis".



Uitbundig

Mede dankzij de uitbundige decoraties is Fuga da Atlantide de afgelopen decennia uitgegroeid tot een publiekslieveling. De 700 meter lange baan, gefabriceerd door leverancier Intamin, bestaat uit twee afdalingen van respectievelijk 12 en 17 meter hoog. Boten halen een topsnelheid van 60 kilometer per uur.