Disneyland Paris

Domper op de feestvreugde: Disneyland Paris schrapt optreden van Britse zanger

Disneyland Paris heeft bezoekers van een lgbt+-feestavond zaterdag flink teleurgesteld. Tijdens de Disneyland Paris Pride in het Walt Disney Studios Park zou de Britse zanger Calum Scott optreden als hoofdact. Scott was aanwezig, maar mocht van Disney niet het podium op. Opvallend genoeg ging een optreden daarna wel gewoon door.

De singer-songwriter, bekend van nummers als Dancing on My Own en Where Are You Now, had het podium moeten delen met de Franse zangeres Jenifer Bartoli, de Franse zanger Christophe Willem en de Braziliaanse zangeres Bianca Costa. Eenmaal ter plekke kreeg Scott te horen dat er een technisch probleem was, waardoor hij niet kon zingen.

Het publiek werd alleen verteld dat het optreden niet doorging. "Bedankt voor jullie begrip", vertelde een presentator. Veel bezoekers waren speciaal voor Calum Scott gekomen, blijkt uit ontgoochelde reacties op social media. De zanger maakte er geen geheim van dat hij verbijsterd was. Achter het podium richtte hij zich tot enkele verdrietige fans, zo is te zien op beelden van fansite DLP Report.



Akoestisch

Scott vertelde dat hij nog had aangeboden om zijn set akoestisch te brengen, maar dat heeft Disney geweigerd. Even later kon Jenifer Bartoli wel gewoon optreden. De rest van het evenement bestond uit fotomomenten met Disney-figuren, een parade en videoprojecties op The Twilight Zone Tower of Terror. Reguliere tickets kostten 94 euro per persoon.