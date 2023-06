PortAventura World

Openingsdag nieuwe Uncharted-achtbaan verloopt dramatisch: storingen en extreme wachttijden

De openingsdag van een nieuwe achtbaan in PortAventura World is rampzalig verlopen. Het Spaanse pretparkresort, gelegen in badplaats Salou, opende zaterdag de rollercoaster Uncharted: El Enigma de Penitence. De attractie was slechts enkele uren geopend. Door enorme drukte en technische mankementen liep de wachttijd op tot bijna zes uur.

Op social media wordt volop geklaagd over het grote aantal storingen, de belabberde capaciteit, de bizar lange rij en de beperkte openingsuren. Hoewel PortAventura Park toegankelijk was van 10.00 tot 20.00 uur, ging Uncharted pas om 12.00 uur open. In de uren voor de opening verzamelden zich al honderden bezoekers bij de ingang van de attractie. Nog geen zes uur later, om 17.45 uur, werd de entree afgesloten.

Twitteraars vragen zich af waarom PortAventura niet koos voor een virtueel wachtsysteem. Ook het gebrek aan airconditioning in de rij zorgt online voor een hoop kritiek. Op Twitter verscheen bovendien het schrijnende relaas van een Portugese pretparkliefhebber die speciaal voor Uncharted naar Salou kwam. Bernardo Sampaio, die zich The Main Street News noemt, moest de wachtrij na vijf uur verlaten om zijn terugvlucht te kunnen halen.



Medewerkers

Hij spreekt over "één van de slechtste pretparkervaringen in mijn leven". De fan sloot om 13.45 uur aan in de wachtrij. Medewerkers vertelden dat de wachttijd toen ongeveer drieënhalf uur bedroeg. "De rij bewoog heel erg langzaam: we stonden steeds stil na enkele meters." Na ruim twee uur buiten gestaan te hebben, bereikte Sampaio rond 16.00 uur het hoofdgebouw.



"Ik dacht: nu zijn we er! Maar binnen ging de rij nog langzamer vooruit. We stopten vaker en langer. Het was duidelijk dat de ride niet alleen een zeer lage capaciteit heeft, maar ook elke tien minuten kapotgaat." In de laatste ruimte voor het station bracht de Portugees nog een uur van zijn leven door. "We waren tien stappen verwijderd van de achtbaan, maar dat nam nog een half uur in beslag."



Geld kwijt

Na meer dan vijf uur in de rij, om 19.00 uur, moest de man rechtsomkeert maken, zodat hij op tijd op het vliegveld zou zijn. "Alle hoop was verloren. En mijn geld ben ik kwijt. Uncharted was de hele reden van de reis, ik betaalde veel voor de vluchten en voor het hotel."



Uncharted: El Enigma de Penitence werd gebouwd door de gerenommeerde fabrikant Intamin uit Liechtenstein. In theorie kunnen zevenhonderd personen per uur een ritje maken. Alle opstartproblemen suggereren dat de achtbaan te vroeg in gebruik genomen is. Sampaio, die zich ook direct richt tot PortAventura-directeur David García, noemt de gang van zaken "vreselijk". "Als een attractie niet klaar is om te openen, wat duidelijk niet het geval was, stel de opening dan uit."