Movie Park Germany

Foto's: honderden cosplayers in Movie Park Germany op Cosplay Day 2023

Prinsessen, superhelden, schurken en fantasiewezens hebben afgelopen weekend Movie Park Germany overgenomen. Tijdens de vierde editie van de Cosplay Day verwelkomde het Duitse attractiepark zo'n vijfhonderd cosplayers. Zij kropen in huid van personages uit bekende films, tv-series, games en stripboeken.

Marvel, Star Wars, DC Comics, Nintendo en Disney waren daarbij ruim vertegenwoordigd, blijkt uit beelden van fansite World of Parks. Ook Prinses Pardijn uit de Efteling kwam voorbij. Verder konden bezoekers zich vergapen aan een enorme truck in de stijl van Optimus Prime uit de Transformers-reeks.

's Ochtends werd een groepsfoto gemaakt in het decor van de stuntshow in Studio 6. Om 15.00 uur deden de cosplayers mee aan de Movie Park Studios on Parade, die voor de gelegenheid was omgedoopt tot Cosplay Day Special Parade. De dag werd afgesloten met een cosplaywedstrijd op het podium in parkdeel Streets of New York.