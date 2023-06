Duinrell

Duinrell houdt attractie gesloten na incidenten met veiligheidsbeugel

Een attractie in Duinrell blijft tot nader order gesloten. Onlangs ontstond commotie over de Katapults, bestaand uit twee metershoge schansen met bootjes die in het water plonsen. In zeker twee gevallen ging de veiligheidsbeugel open tijdens een ritje. Dat werd vastgelegd op video.

Hoewel een woordvoerder van het Wassenaarse pretpark deze week beweerde dat er niets mis was met de attractie, zijn de Katapults nu toch buiten bedrijf. Beide bakjes werden ongeveer halverwege de schans geparkeerd.

De voorlichter zei aanvankelijk dat er geen aanpassingen nodig waren. Bij nader inzien wil Duinrell daar toch nader onderzoek naar doen. Parkmanager Victor van Schagen heeft telefonisch contact opgenomen met de vrouw waarbij de beugel vorig weekend openging.



Gesprek

"Naar aanleiding van het gesprek met de desbetreffende gast worden de Katapults verder onderzocht", zegt de woordvoerder nu. Hij weet nog niet wanneer de attractie weer in gebruik genomen kan worden.