Efteling

Efteling stelt historische Droomvlucht-documenten tentoon

Efteling-fans kunnen sinds kort bijzondere historische documenten over Droomvlucht bekijken. Achter de ruiten van het Efteling Museum liggen nu pagina's van een interne presentatie uit het begin van de jaren negentig. Daarin worden verschillende scènes beschreven van Darkride 1992, zoals het project toen intern werd genoemd.

De werktitel was destijds al Droomvlucht. "Een zweefvlucht door de fantasiewereld van het sprookje", luidde de algemene omschrijving van de attractie. Daarna volgen beschrijvingen van de verschillende geplande scènes. Enkele details, zoals de namen, zijn later nog veranderd.

Het is niet duidelijk waar het document exact voor diende. Een woordvoerder kan dat ook niet verklaren. Wel staat vast dat de Droomvlucht-stukken al langer onderdeel waren van het museum, al lagen ze tot nu toe niet in het zicht. "De ruimte is opnieuw ingedeeld met de reeds aanwezige elementen."



Vertraging

Het Efteling Museum bevindt zich op het Anton Pieckplein. Wat werd aangekondigd als Darkride 1992, opende uiteindelijk met een jaar vertraging in 1993. De attractie kampte met hardnekkige technische problemen. Toch groeide Droomvlucht, bedacht en ontworpen door toenmalig creatief directeur Ton van de Ven, uit tot een publiekslieveling.