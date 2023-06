Disneyland Paris

Disneyland Paris verwijdert standbeeld van omstreden Disney-film

Disneyland Paris heeft een standbeeld van een controversieel Disney-figuur verwijderd. In het Walt Disney Studios Park komen bezoekers blauwe sokkels tegen met bronskleurige beeldjes van bekende Disney-personages. Eén daarvan, afkomstig uit een omstreden film, is onlangs weggehaald.

Het gaat om Br'er Rabbit, het konijn uit Song of the South (1946). Disney is al langer bezig om verwijzingen naar de beruchte film uit te wissen, omdat de productie racistische stereotyperingen zou bevatten. Om die reden heeft Disney de film bijvoorbeeld ook nooit beschikbaar gesteld op streamingplatform Disney+.

De beeltenis van Br'er Rabbit stond naast een beeldje van Genie uit Aladdin, in een perkje bij Animation Celebration. Dat gebouw, onderdeel van parkdeel Toon Studio, wordt gekenmerkt door een enorme tovenaarshoed van Mickey Mouse. Nu is de sokkel leeg. Het is nog niet bekend of er een nieuw beeld voor in de plaats zal komen.



Parade

Vorig jaar werd de soundtrack van Disney Stars on Parade al aangepast om dezelfde reden. De melodie van het lied Zip-a-Dee-Doo-Dah, onderdeel van Song of the South, ontbreekt voortaan.



Br'er Rabbit heet in het Nederlands Broer Konijn. Na de introductie in de film groeide het personage uit tot een bekend stripfiguur, dat verhalen beleefde met onder andere Meneer Beer en Rein Vos. De figuren kwamen veelvuldig voor in de bekende weekblad Donald Duck. Inmiddels heeft het tijdschrift alle verwijzingen naar de karakters weggepoetst.