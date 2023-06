Efteling

Efteling vervangt blikjes door pakken na verwarring over statiegeld

In de Efteling is verwarring ontstaan over het betalen van statiegeld voor een zomers drankje. Voor een frozen Fristi of een frozen Chocomel moeten bezoekers 4,50 euro betalen, plus 15 eurocent statiegeld. Ze krijgen echter geen verpakking mee waar daadwerkelijk statiegeld op zit.

Medewerkers schenken de Fristi en Chocomel uit kleine blikjes met statiegeld. Officieel moeten ze checken of consumenten die verpakking willen hebben, maar in de praktijk gooien personeelsleden de blikjes gewoon weg. Klanten zijn hun 15 eurocent dan automatisch kwijt.

"Een medewerker hoort het eigenlijk te vragen", geeft een Efteling-woordvoerder aan. Het systeem riep de afgelopen weken al regelmatig vragen op bij bezoekers. Daarom worden beide drankjes binnenkort geserveerd vanuit grote pakken. Statiegeld is dan verleden tijd.



Villa Pardoes

Het statiegeld van de blikjes die de Efteling inneemt, gaat overigens niet verloren. Dat doneert het attractiepark aan Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun familie.