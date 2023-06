Efteling

Video: stuntshow Raveleijn in aangepaste vorm terug in de Efteling

In de Efteling wordt paardenshow Raveleijn weer opgevoerd na vijf dagen afwezigheid. De stuntvoorstelling ontbrak deze week naar aanleiding van een tweede brand in korte tijd. Daarbij raakte afgelopen zondag een technische installatie beschadigd. Vanmiddag om 15.30 uur was de show weer te zien.

Naar aanleiding van de brandjes voerden de Efteling en producent Puy du Fou wel enkele aanpassingen door. Zo ontbraken vanmiddag de watereffecten. Daarnaast zijn veel vuureffecten weggehaald, al komen er nog wel vlammen uit de bekken van het vijfkoppige mechanische monster Draconicon.

Eén van de vuurspuwende koppen zorgt ervoor dat het schild van de rode ruiter Thomas in brand vliegt. De vlammenwerpers op de stadspoort en de gevels staan uit. Wel wordt er nog steeds gebruikgemaakt van opspattend zand. Het verhaal bleef ongewijzigd.



Zaterdag

De Efteling kan nog niet zeggen of de verdwenen vuureffecten op termijn weer terugkeren. Dat wordt nog bekeken. Vanaf morgen, zaterdag 17 juni, is Raveleijn weer te zien op de gebruikelijke tijdstippen: 11.30, 13.30, 15.30 en 17.00 uur.