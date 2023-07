Efteling

Foto's: dit is het vernieuwde poffertjesrestaurant in de Efteling

Efteling-restaurant 't Poffertje is vernieuwd. Half april ging de nostalgische eetgelegenheid dicht voor een ingrijpende verbouwing. Twee maanden later werd het restaurant heropend, al was de opknapbeurt toen nog niet helemaal afgerond. De afgelopen weken zijn nog wat puntjes op de i gezet.

Tijdens de onderhoudsperiode is het horecapunt voorzien van een nieuwe façade. De voorgevel werd uitgevoerd in de originele kleurstelling. Daar bovenop prijkt een nieuw boeiboord met een tekening van Anton Pieck. Op het ontwerp was aanvankelijk de tekst "Efteling Poffertjes" zichtbaar. Uiteindelijk is toch gekozen voor originele term "Restaurant 't Poffertje".

Op een zijpaneel aan de rechterkant staat een nieuw rijmpje over de oorsprong van de eetgelegenheid. "'t Poffertje reisde jarenlang de wijde wereld rond, totdat het in de Efteling zijn mooiste plekje vond", valt er te lezen. Aan de linkerzijde staat een Engelse variant: "Roaming the world 't Poffertje travelled day by day until it visited Efteling and decided to stay".



Elektrisch

Er wordt gebruikgemaakt van het oude Efteling-logo. Medewerkers bakken poffertjes voortaan op een grotere elektrische poffertjesplaat. Verder kwam er een nieuwe uitgiftebalie. Daarnaast is het etablissement grondig schoongemaakt en opnieuw geschilderd. De vloerafwerking is vernieuwd. Tegenover 't Poffertje wordt nog gewerkt aan het renoveren van het Carrouselpaleis.