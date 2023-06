Efteling

Efteling past waterpomp aan na klacht over waterverspilling

De Efteling heeft direct ingegrepen na een klacht over waterverspilling in tijden van droogte. Op Twitter klaagde een bezoeker dat een waterpomp bij De Vliegende Hollander, bestaand uit drie uiteindes, drinkwater verspilde. Dankzij een ingenieus systeem was het voorheen een verrassing uit welke tuit het water zou gaan stromen.

Een lollig effect, maar het zorgde er wel voor dat er af en toe wat drinkwater verloren ging. Roelant Siekman wist niet wat hij zag toen hij onlangs in het attractiepark was. De man filmde het tafereel en sprak de Efteling erover aan op Twitter. Een woordvoerder liet vervolgens weten dat de kwestie intern de aandacht heeft.

Men liet er geen gras over groeien, want de pomp is nu al aangepast. Voortaan komt er bij het pompen alleen nog water uit het middelste uiteinde. Dat was een bewuste keuze in het kader van duurzaamheid, bevestigt een Efteling-voorlichter aan Looopings. Siekman kan dus opgelucht ademhalen.



Klimaatcrisis oplossen

"Hoewel ik in reacties voor van alles en nog wat word uitgemaakt, is het fijn te constateren dat drinkwater meer op waarde wordt geschat", schreef hij eerder al op Twitter. "Gaan we hiermee de klimaatcrisis oplossen? Vast niet in één keer. Maar alle kleine beetjes helpen."



De Efteling heeft nog wel een andere waterpomp met een vergelijkbaar effect: de Lebberpomp bij het Volk van Laaf. Mogelijk volgt daar ook nog een aanpassing.