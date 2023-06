Efteling

Efteling toont ontwerpen voor zomerpodium in stijl van de Python

De Efteling presenteert in de zomermaanden een nieuw podium in de stijl van de Python. Op het plein bij horecacomplex Station de Oost, in het hart van parkdeel Ruigrijk, verrijst een podium dat vormgegeven is als de baandelen van de iconische rollercoaster. Helemaal bovenaan prijkt een grote slangenkop. Er wordt 's zomers optredens gegeven van lunch tot sluitingstijd.

Zo is het Python-podium het toneel van de Sterkstaaltjestaalkrachtshow, met de personages Roef en Spijk. Zij leren het publiek alles over bijvoorbeeld loopings, G-krachten en luchtdruk. "Zet je veiligheidsbril op en zet je schrap voor de ruigste tests en experimenten", laat de Efteling weten.

Toeschouwers krijgen antwoorden op vragen als: waarom val je eigenlijk niet uit de Python als je over de kop gaat? Waarom gaan vuur en water niet samen? En waarom krijg je kriebels in je buik van de Halve Maen? De interactieve voorstelling is meerdere keren per dag te zien.



Remixen

Daarnaast wordt het podium gebruikt door DJ Dizzy, die onder meer remixen van attractiemuziek laat horen. "Of doe actief mee en maak samen met DJ Dizzy een hele nieuwe Ruigrijk-mix", zo luidt de omschrijving. Verder zorgt de diskjockey voor de Ruigrijk Warming Up, bedoeld om bezoekers klaar te stomen voor hun volgende achtbaanrit.



Voor het decor is de Brabantse firma Create verantwoordelijk. Het zomerseizoen duurt van vrijdag 30 juni tot en met zondag 3 september. De Efteling is in die periode dagelijks geopend tot 21.00 of 22.00 uur. Er wordt gezorgd voor entertainment op vijf pleinen. Naast het Python-podium zijn er acts bij Droomvlucht, Fata Morgana, Max & Moritz en Carnaval Festival.