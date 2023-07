PortAventura World

Video: dit is de nieuwe Uncharted-achtbaan van PortAventura

In het Spaanse pretparkresort PortAventura World is sinds kort de eerste Uncharted-attractie ter wereld te vinden. De overdekte rollercoaster Uncharted: El Enigma de Penitence werd gebaseerd op de Uncharted-games en -speelfilm. Nadat de publieksopening in juni moeizaam verliep, zijn de afgelopen weken de puntjes op de i gezet. Inmiddels draait de achtbaan soepeler.

PortAventura bestelde een 12 meter hoge en 673 meter lange multi dimension coaster bij de bekende Liechensteinse fabrikant Intamin, met karretjes die gecontroleerd kunnen draaien. De achtbaan telt vijf lanceringen, waarvan één zijwaarts. Elk voertuig bestaat uit drie rijen met vier zitplaatsen.

Er wordt gebruikgemaakt van zowel animatronics als filmschermen met videoanimaties. Daarvoor was de Amerikaanse partij Sally Dark Rides verantwoordelijk. Het verhaal speelt zich af in het verlaten stadje Penitence. Bezoekers komen uiteindelijk terecht in een Azteeks grottenstelsel met boobytraps, waar ze op zoek denken te gaan naar een schat.



Zaklamp

Als hoofdpersoon Nathan Drake gevangen wordt, verandert de missie: hij moet bevrijd worden door raadsels op te lossen. De attractie bevat meerdere interactieve elementen. Zo worden bezoekers in de wachtrij aangemoedigd om de zaklamp op hun telefoon te gebruiken om geheime aanwijzingen te laten verschijnen. De makers bedachten een nieuwe slechterik, die niet in de games of film voorkomt: Landon Killbride.



Uncharted: El Enigma de Penitence ligt in het Far West-themagebied van PortAventura Park. Daar werd een enorme rotswand opgetrokken, die het 16 meter hoge attractiegebouw aan het oog onttrekt. PortAventura-directeur David García spreekt over een "innovatieve en ongeëvenaarde ervaring". "Dit verstrekt onze positie als één van de belangrijkste toeristische bestemmingen in Europa en in de wereld."



Harry Potter

De overdekte achtbaan Harry Potter and the Escape from Gringotts in Universal Studios Florida diende als inspiratiebron. Uncharted is eigendom van Sony Pictures. PortAventura mag het merk de komende twintig jaar gebruiken. Het project kostte 25 miljoen euro. Bezoeker met een beperking kunnen gebruikmaken van een virtualreality-ervaring op een bewegend platform.