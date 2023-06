GaiaZoo

Nu ook gratis zonnebrandcrème in ZooParc Overloon

De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon verstrekt deze zomer gratis zonnebrandcrème aan bezoekers. In het dierenpark is in samenwerking met drogisterijketen DA een zonnebrandpaal neergezet.

Die staat tot en met september naast het entreegebouw, in de buurt van de zwartvoetpinguïns van expeditiegebied Boulders Beach. De automaat, voorzien van een zonnepaneel voor de stroom, bevat opvallende DA-reclames.

Een schermpje toont de actuele temperatuur en de zonkracht. "Wees zuinig op je huid en smeer je elke twee uur in", valt te lezen op een bordje boven de dispenser. "Ook op een bewolkte zomerdag of als je onder een parasol zit."



Dieren

Er wordt gebruikgemaakt van beschermingsfactor SPF 50. "In ZooParc zorgen we voor de dieren, maar natuurlijk ook voor de bezoekers", laat parkmanager Roel Huibers weten. "Met de tropische temperaturen en daarmee de sterke zonkracht, is het belangrijk om de huid te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de zon."



Eerder haalde Avonturenpark Hellendoorn in Overijssel een vergelijkbare DA-zonnebrandpaal in huis.