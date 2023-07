Ouwehands Dierenpark Rhenen

Zoop-reünie: castleden terug in Ouwehands Dierenpark voor videospecial

Ouwehands Dierenpark in Rhenen is het toneel geweest van een bijzondere reünie. De castleden van de bekende jeugdserie Zoop kwamen onlangs nog één keer samen in de dierentuin voor het opnemen van een videospecial. Die is vanaf vandaag te zien op streamingdienst Videoland.

Nicolette van Dam, Monique van der Werff, Juliette van Ardenne, Vivienne van den Assem, Patrick Martens, Ewout Genemans, Erwan van Buuren en Jon Karthaus troffen elkaar in de dierentuin, waar ze samen herinneringen ophaalden, prangende vragen beantwoordden en locaties uit de serie bezochten.

Ook Hugo Maerten, die de rol van klusjesman Roy Akkermans speelde, dook op in het park. Daarnaast spraken de makers met Zoop-regisseur Johan Nijenhuis. De opnames voor Zoop: De Reünie vonden plaats op dinsdag 16 mei. Sander Jan Klerk, die de rol van ranger Aaron speelde, ontbreekt in de 67 minuten durende special.



Nickelodeon

Het is bijna twintig jaar geleden dat de eerste aflevering van Zoop werd uitgezonden op Nickelodeon. De castleden blikken anno 2023 terug op het succes, dat ook een keerzijde had. Zo bleek het voor veel Zoop-sterren destijds onmogelijk om nog normaal over straat te gaan. Fandagen en optredens in het land verliepen extreem chaotisch. Ouwehands Dierenpark werd destijds overspoeld door duizenden gillende kinderen.



Achteraf gezien was de dierentuinsoap voor veel van de acteurs het startpunt van een carrière in de film- en televisie-industrie. Van der Werff, die de rol van Taffie op zich nam, stapte bewust uit de mediawereld. Zij is tegenwoordig actief als coach.



Vierde film

Eerder werd ook gesproken over het maken van een vierde Zoop-film: Zoop in Australië. Karthaus, bekend als Zoop-personage Moes, kondigde in januari aan met de speelfilm bezig te zijn. Sindsdien is van dat project echter niets meer vernomen.