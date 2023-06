Wildlands Adventure Zoo Emmen

Foto's: eten en drinken tussen de dieren tijdens eerste editie van foodfestival in Wildlands

Hapjes en drankjes met uitzicht op wilde dieren: dat was het belangrijkste ingrediënt van een nieuw foodfestival in dierenpark Wildlands. In de dierentuin in Emmen vond vrijdagavond de eerste editie van Food & Drinks Adventure plaats. Op twaalf plekken konden bezoekers eten en drinken proeven in stijl van de themawerelden van Wildlands.

Verspreid over de drie parkdelen Serenga, Nortica en Jungola stonden foodtrucks, barretjes en mobiele keukens met chef-koks. Ook was gezorgd voor extra zitgelegenheden. Bij het samenstellen van het menu - bestaand uit voorgerechten, hoofdgerechten en desserts - lag de focus op innovativiteit en duurzaamheid.

En er werd niet alleen voedsel voor mensen gepresenteerd: bij de savanne liet dierendiëtiste Cora Berndt zien wat de bewoners van Wildlands zoal eten, waaronder muizen en kuikentjes. Vervolgens kon men een salade kiezen gebaseerd op het voedsel van een Wildlands-dier.



Insecten

Avontuurlijk werd het ook bij de olifanten, waar bezoekers de mogelijkheid kregen om een pasta te besprenkelen met insecten als sprinkhanen. Verder bestond het aanbod onder meer uit aardappelsoep, broodjes zalm, kippenbouten, groentepaté, vegetarische hamburgers, buikspek, friet en Japans mochi-ijs.



Tickets kostten 49,50 euro per persoon, inclusief alle gangen. Alleen tijdens een borrel na afloop moest apart betaald worden voor de consumpties. Dankzij het goede weer waren bijna alle dieren gewoon te zien. Ook truckrit Serenga Safari en boottocht Rimbula River bleven geopend. Wildlands werkte samen met partners Grolsch, Coca-Cola, Farm Frites en Oliehoorn.



Spreiden

Om de deelnemers te kunnen spreiden, werd gewerkt met drie verschillende routes. Uiteindelijk kwam iedereen wel overal langs. Het evenement moet de komende jaren een vaste plek op de agenda krijgen. Voor een eerste keer werd gekozen voor een relatief bescheiden opzet: de organisatie mikte vooraf op tweehonderd gasten. Dat aantal werd overschreden.