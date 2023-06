Bobbejaanland

Pincollectie Bobbejaanland uitgebreid: attracties krijgen eigen pin

De pincollectie van Bobbejaanland groeit in een rap tempo. Begin dit jaar presenteerde het Vlaamse attractiepark al drie verschillende pins met onder andere het nieuwe Bobbejaanland-logo en mascotte Bobbie. Inmiddels zijn daar een heleboel pins bijgekomen.

Zo kregen enkele attracties uit het pretpark hun eigen pin. Het gaat om de achtbaan Speedy Bob, de klassieke interactieve darkride El Paso Special en de vernieuwde waterbaan Terra Magma, de opvolger van Indiana River.

Verder kwamen er vier pins gebaseerd op themagebied Land of Legends, waar de attracties Typhoon, Fury en Sledge Hammer staan. Ook van cowgirl Jody, één van de mascottes van Bobbejaanland, is nu een aparte pin verkrijgbaar.



Verrassing

Verzamelaars kunnen terecht in de General Store, de grote winkel vooraan het park. Bobbejaanland heeft aangekondigd dat in juli en augustus nog enkele pins worden uitgebracht. Welke dat zullen zijn, blijft nog even een verrassing.