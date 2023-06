Walibi Holland

Aanbieding op Vaderdag: twee Walibi-tickets voor de prijs van één

Walibi Holland komt met een kortingsactie ter gelegenheid van Vaderdag. Wie het pretpark op Vaderdag wil bezoeken, kan nu twee tickets aanschaffen voor de prijs van één. Via de online ticketshop kosten twee entreebewijzen voor zondag 18 juni momenteel 42,50 euro: de prijs van één standaardkaartje.

Per persoon zijn bezoekers dan 21,25 euro kwijt. "Wat leuks doen met je papa, bonuspapa of opa?", meldt het attractiepark op social media. "Neem hem aanstaande zondag gratis mee naar Walibi." Hoewel de actie specifiek bedoeld is voor het meenemen van vaders en opa's, zal aan de poort niet gecontroleerd worden of iemand daadwerkelijk man is of kinderen heeft.

Geïnteresseerden kunnen terecht op walibi.nl. 42,50 euro is op dit moment het maximale tarief in het zomerseizoen. Online zijn voor specifieke dagen voordeligere toegangskaarten beschikbaar. Zo biedt Walibi momentaal al tickets aan vanaf 32,50 euro.