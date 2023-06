Plopsaland De Panne

Plopsa-zwembad scherpt de regels aan: zwemslip voor mannen verplicht

Plopsaland De Panne hanteert voortaan andere kledingvoorschriften in waterparadijs Plopsaqua. Tot nu toe mochten bezoekers van het Vlaamse Plopsa-zwembad vrijwel alle soorten badkleding dragen. Sinds 1 juni gelden strengere regels. Zo zijn reguliere zwembroeken voor mannen in de ban gedaan.

In plaats daarvan worden mannen verplicht om een strakke, nauw aansluitende zwemslip te dragen, boven de knie en zonder zakken, ritssluitingen of knopen. Alle badkleding moet bestaan uit de stof lycra. Verder is het niet toegestaan om ondergoed te dragen onder de zwemkledij.

Vrouwen mogen niet naar binnen in een zwemstring. Daarnaast zijn wetsuits uit den boze. Badpakken met mouwen en pijpen zijn toegestaan met een maximale lengte tot aan de elleboog en tot aan de knie. "We vragen onze bezoekers niet-aanstootgevende en aangepaste badkledij te dragen", staat op de Plopsaqua-website.



Schoon

"De zwemkledij moet vers en schoon zijn en mag daarom niet van tevoren gedragen zijn", vult een woordvoerster aan in gesprek met Looopings. De aanpassing geldt ook voor Plopsa's tweede waterpark: Plopsaqua Landen-Hannuit.



Volgens de voorlichtster zijn de regels gewijzigd omwille van "veiligheid en de hygiëne". "Bovendien ligt deze nieuwe maatregel in lijn met de reglementen van andere waterparken." Concurrenten als Aqualibi - het zwembad van Walibi Belgium - en Bellewaerde Aquapark hanteren de richtlijnen langer.