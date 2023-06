Efteling: Danse Macabre

Efteling-documentaire blijkt populair: twee extra vertoningen van Spookslot-film

Er blijkt veel animo te zijn voor een documentaire die Efteling-fansite De Vijf Zintuigen maakte over het Spookslot. De film wordt op zaterdag 2 september twee keer vertoond in Theater De Leest in Waalwijk, om 13.00 en 19.00 uur. Afgelopen weekend startte de kaartverkoop, maar beide voorstellingen waren al snel helemaal uitverkocht.

Daarom is besloten om de professionele Spookslot-documentaire op zondag 3 september nog twee keer te draaien, om 12.00 en 15.30 uur. Wie achter het net viste, krijgt alsnog de kans om de productie op het witte doek te aanschouwen.

De filmzaal telt vierhonderd zitplaatsen. Tickets zijn vanaf nu voor 15 euro verkrijgbaar via deleest.nl, de website van het theater.



Station Halfweg

De documentaire, met de ondertitel De Historie van Station Halfweg, draait om de opkomst en ondergang van de veelbesproken spookattractie. Nooit eerder vertoond archiefmateriaal wordt afgewisseld met beelden van achter de schermen en interviews met oud-Efteling-medewerkers en andere betrokkenen.