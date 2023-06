Attractiepark Toverland

Toverland investeert in Halloween: meer scare actors dan ooit

Tijdens de Halloween Nights in Toverland worden dit jaar meer scare actors ingezet dan ooit. Na enkele rustige edities investeert het Limburgse attractiepark in verschillende nieuwigheden. Looopings kon onlangs al melden dat gewerkt wordt aan een nieuw spookhuis.

In totaal zijn er dit jaar meer dan 160 griezels nodig, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Dat is een recordaantal. Per avond worden naar verwachting 140 acteurs aan het werk gezet. Toverland heeft een poule van scare actors die de afgelopen jaren hebben meegedaan en terugkomen, maar er zijn ook veel nieuwe mensen nodig.

Vandaag startte de jaarlijkse zoektocht. Aanmelden is mogelijk via de website werkenbijtoverland.com. Geïnteresseerden kunnen zich volgens het park voorbereiden op "een veelzijdige auditie". Er zijn audities op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus.



Generale repetitie

In en rond de herfstvakantie vinden in totaal dertien Halloween Nights plaats. Deelnemers moeten op minimaal tien avonden beschikbaar zijn, plus op de generale repetitie op woensdag 4 oktober. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Wie geen acteertalent heeft maar toch graag wil meehelpen, kan zich opgeven als zoneleider of servicemedewerker.



"Na de audities gaan we kijken hoe we nieuw talent met onze terugkerende acteurs en actrices kunnen samenvoegen, zodat we in de halloweenperiode een complete groep van ruim 160 scare actors hebben waarmee we weer heel veel gasten de stuipen op het lijf kunnen jagen", zegt de voorlichter.



Overtreffen

Toverland kan de komst van het nieuwe spookhuis nog niet bevestigen. "Maar we gaan zeker het afgelopen jaar overtreffen. Dat kan door het toevoegen van nieuwe belevingen, maar ook door bestaand aanbod te upgraden." Zo wordt één van de bestaande scare zones in 2023 vernieuwd.