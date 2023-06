Zoomarine Algarve

Nederlandse actiegroep verstoort dolfijnenshow in Portugees dierenpark

Het Portugese dierenpark Zoomarine Algarve heeft afgelopen weekend bezoek gehad van enkele dierenactivisten. Twee leden van de Nederlandse Vegan Strike Group lieten zondag van zich horen tijdens de dolfijnenshow in de dierentuin. Ze beklommen het podium en hielden protestborden boven hun hoofd.

Toen toeschouwers begrepen wat er gebeurde, barstte een luid boegeroep los vanaf de tribune. Even later sprongen de demonstranten het bassin in. Een derde lid filmde de actie voor social media. Uiteindelijk is de voorstelling volledig stopgezet, waarna het publiek verzocht werd om te vertrekken.

Videobeelden laten zien hoe enkele boze bezoekers nog een poging doen om bij de activisten in de buurt te komen. Medewerkers van Zoomarine houden hen tegen. Portugese media melden dat de Guarda Nacional Republicana ter plaatse kwam om de actievoerders te identificeren.



Vijf jaar geleden

Het dierenpark werd vijf jaar geleden - in 2018 - ook al een keer lastiggevallen door de groepering. De activisten, onder leiding van Nederlander Peter Janssen, willen dat parken geen dolfijnen meer houden in gevangenschap. In totaal sloegen ze al 24 keer toe bij een dolfijnenshow. "De Vegan Strike Group komt altijd terug", laat de club weten op Facebook.